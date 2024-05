Sur les lobbies LGBT: Des organismes et politiques ont tout faux sur la position du président de Pastef, Ousmane Sonko

Le passage du député français Jean-Luc Mélenchon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a suscité des polémiques et des critiques, notamment sur la question de l'homosexualité. Le président Ousmane Sonko souhaite clarifier sa position, souvent mal interprétée. En se disant "tolérant", il faisait référence aux militants et sympathisants partageant les mêmes conditions et idéologies politiques que son homologue français, fervent défenseur de ces droits.



Le président Ousmane Sonko, homme de principes, est constant dans ses propos, notamment concernant les relations entre l'Afrique et l'Europe. Ses convictions panafricaines, qui lui valent son statut de leader d'une nouvelle Afrique, ne peuvent être remises en cause par des interprétations erronées de ses déclarations. Les organisations civiles comme "Jamra" et certains politiques en perte de notoriété, tentent de semer la confusion, mais les Sénégalais ont toujours su déjouer ces tentatives de manipulation.



Le président Ousmane Sonko a été accusé de diverses étiquettes (salafiste, terroriste, wahhabite) et plus récemment, sur l'histoire des LGBT. En véritable patriote, il reste fidèle à ses convictions religieuses et culturelles, qui incluent le rejet de l'homosexualité sous toutes ses formes, tout en respectant l'humanité dans son ensemble. Jamais une loi en faveur de l'homosexualité ne sera cautionnée par le nouveau régime, qui fera face à toute tentative d'intimidation par des forces étrangères.



Aux organisations défendant des intérêts ambigüs et aux manipulateurs tels que Moustapha Diakhaté, en quête de notoriété, nous rappelons que le peuple sénégalais a confiance en ceux qu'ils ont choisis, pour apporter une rupture avec les lobbies néocolonialistes et étrangers, soutenus par les régimes précédents par manque de courage et de vision.



Les Sénégalais, en particulier le parti IRA/Socialiste, soutiendront cette nouvelle équipe avec détermination, pour hisser le Sénégal parmi les grandes nations modèles en Afrique et dans le monde.















Boubacar Baldé,

membre de la conférence des leaders coalition Diomaye 2024,

Coordonnateur Nationale IRAS



