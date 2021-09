Sur sa mise à l'écart de l'équipe nationale de football: Les piques de Demba Bâ sur Aliou Cissé Demba Bâ a décidé de mettre un terme à sa carrière. Mais, l’ancien international sénégalais, qui n’a pas aimé la manière dont Aliou Cissé l'a écarté de la sélection nationale, est revenu sur ses discussions avec Aliou Cissé au domicile de ce dernier. Il s'est confié à nos confrères de Canal Plus.

« Je sais que ce que je vais dire, ça va faire des polémiques. Aliou ce n’est pas une personne que je déteste, mais quand je m’assois dans sa maison il me dit ‘‘si tu ne joues pas dans les 5 championnats, je ne peux pas te prendre... ’’.



Je lui dis comment tu prends Moussa Konaté alors qu’il est à Sion. Ou alors comment tu prends Momo Diamé, qui est en deuxième division avec Newcastle. Ne me raconte pas de salades sors moi d’autres excuses. Il y avait quelque chose d’autre? Je ne sais pas.»













