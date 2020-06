Sur une pente de 5 revers : Ndongo Lô au fond du gouffre

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Très jeune, talentueux Ndongo a attiré l’attention du monde la lutte. A ses débuts, le jeune lutteur de Grand Médine a enchainé quatre sacres avant de buter sur Gackou 2. Un duel qu’il a perdu malgré une belle prestation. Après ce faux pas, il s’est relevé pour entamer une autre série de victoires. Le sociétaire de Sa Ndiambour se paye la tête de quatre autres lutteurs avant de se heurter à Kéweul de Baol. Une défaite qui sonne comme le début de la déchéance. Il a intégré le TFP de Fallou Ndiaye, ce qui sera considéré comme une erreur de la part du lutteur. Dans ce tournoi, il a enregistré trois défaites contre Général, Niakh Diarignou et Pape Mbaye 2. Au lieu de prendre du recul pour mieux sauter, Ndongo Lô est revenu la saison suivante pour se mesurer à Boy Niang 2 de l’écurie Balla Gaye 2. Un adversaire qui l’a infligé sa cinquième défaite de rang qui l’a plongé au fond du gouffre. Alors pour espérer sortir la tête de l’eau, il lui faudra mettre les bouchées doubles et préparer sa prochaine sortie.



Aïssatou FAYE NIANG LEEWTO

