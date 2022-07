Surcharge à l’essieu: L’Etat perd annuellement, 10 milliards FCfa Les efforts consentis par l’Etat du Sénégal pour mettre en place un réseau routier moderne, sont compromis par les conséquences de la surcharge à l’essieu. Le gouvernement du Sénégal investit par an, près de 50 milliards FCfa pour l’entretien de ce patrimoine.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Babacar Diop, Secrétaire général de l’Anaser révèle que les investissements ne donnent pas les résultat escomptés. « L’impact qu’on a eu à voir au niveau de la surcharge à l’essieu au Sénégal, est de 60 milliards, 30 milliards au Burkina Faso et 39 milliards au Mali », a révélé Malang Faty, expert routier.



D’après "Le Quotidien", l’expert faisait une présentation sur la charge à l’essieu, à l’occasion du séminaire organisé dans le cadre du Programme d’appui à la gouvernance des transports terrestres par Pagotrans à l’intention des journalistes. Il estime que c’est une vraie problématique, en ce sens que l’Etat perd 10 milliards de francs Cfa chaque année dans le domaine routier.



« Depuis 2005 , confie Malang Faty, ce sujet a toujours fait l’objet d’un débat au niveau de l’Uemoa. Mais, le problème n’est toujours pas résolu », se désole-t-il. Alors que la surcharge continue à causer énormément de problèmes au réseau routier.



D’après M. Faty, les routes que l’Etat du Sénégal a construites, sont faites pour durer 15 ans ou plus. « Mais, il y a un seul cas où il y a plus de 15 ans et tous les autres se réduisent à moitié ou au tiers », a-t-il révélé lors d’un atelier de sensibilisation des professionnels en sécurité routière, dont le thème est : «Sensibiliser et permettre aux journalistes de disposer des informations sur le transport terrestre, la sécurité routière et l’impact de la surcharge à l’essieu.»



« Ce qui motive cet atelier, c’est de vous sensibiliser et vous permettre, vous journalistes, d’avoir des informations sur le transport terrestre, la sécurité routière et l’impact de la surcharge à l’essieu sur le patrimoine routier », indique Babacar Diop.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook