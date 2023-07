Sûreté urbaine: Les détails de l’interrogatoire de Birame Soulèye Diop

Lors de son audition par les enquêteurs, le président du Groupe parlementaire de Yewwi a réitéré ses excuses et regrets, rapporte Libération. Face aux limiers, il a reconnu une erreur de communication avant de reconnaitre son tort.



Mais selon lui, « le coup » était déjà parti et la seule chose qui lui restait à faire était de présenter ses excuses au chef de l’Etat. Ce qu’il a, dit-il, fait tôt le matin à travers une vidéo potée sur sa page Facebook.Malgré ses regrets, il a été mis en position de garde à vue.



Le Parquet a ordonné son arrestation après ses propos selon lesquels, Macky Sall serait capable d’empoisonner ses potentiels dauphins « à la Ouattara ».



Des propos tenus avant-hier mardi lors d’une conférence de presse et qui alimentent la polémique dans les réseaux sociaux : « Aux membres de l’Apr, je vous demande de ne pas boire ni manger chez Macky Sall. Il est capable de vous empoisonner comme à la Ouattara », a-t-il déclaré.



A rappeler que les policiers de la Sûreté urbaine s’étaient rendus à Sud Foire chez Birame Soulèye Diop pour le cueillir. Ce dernier n’étant pas sur place, il a été prié de rallier la Sûreté urbaine.