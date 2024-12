Sûreté urbaine : Madiambal Diagne rentre libre chez lui

Après une première plainte déposée par le Premier ministre Ousmane Sonko, Madiambal Diagne a été confronté ce lundi, à de nouvelles accusations. Abdoulaye Sylla, député et directeur de la société ECOTRA, ainsi que Lamine Bara Diop, également connu sous le nom de Diop Taïf, militant du parti Pastef, l'ont tous deux poursuivi pour diffamation.



Mais au finish, le journaliste et directeur du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal "Le Quotidien", est sortie libr du Commissariat Central et, est rentré chez lui, rapporte "Senego".