Sûreté urbaine: un million en faux billets saisis, 03 camerounais au gnouf Un gros coup de filet signé des éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Les redoutables policiers ont démantelé une mafia de dimension internationale entre Sacré-cœur et Noire Foire. Ils ont procédé à la saisie de 01 million en faux billets de banque, des billets noirs et 02 machines de fabrication de faux billets.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021

Joel Wopiwo Talla et ses deux compatriotes camerounais Mouhamed Moustapha Nsangou Moumbagna et Julian Tchamou sont tombés dans la semaine. Un autre membre de la bande spécialisée dans la contrefaçon de signes monétaires est activement recherché par les éléments de la SU. Selon des sources de Seneweb proches du dossier, ils se présentaient comme des diplomates pour dérouler leur affaire, selon seneweb.



Les 03 Camerounais et le fugitif ont fait plusieurs victimes de diverses nationalités. Ils ont soutiré un montant à hauteur de 30 millions de F CFA à un ressortissant chinois. Une dame de nationalité sénégalaise a été escroquée d'une somme de 10 millions F cfa par les faussaires. Selon les mêmes sources, un Gambien a failli être grugé de ses fonds.





