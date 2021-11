Surpeuplement carcéral: La DAP dément et condamne...

Le journal "L’Observateur" a sorti des informations ce lundi, faisant état d’un surpeuplement en milieu carcéral. Mais, la direction de l’administration pénitentiaire les qualifie d’erronées.



« Les chiffres ne correspondent pas à la réalité et l’image illustrative n’est pas celle d’un établissement carcéral », note le communiqué de la DAP.



Ainsi, elle révèle n’avoir pas été saisie par l’auteur de cet article, en vue de vérifier les chiffres et les informations véhiculées.



