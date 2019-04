Surpression du poste de PM : Macky Sall consulte ses partisans et alliées

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019

Le Président Macky Sall a prévu une série de rencontres avec ses partisans et alliés, cette semaine autour de la suppression du poste de Premier ministre. Il reçoit aujourd’hui dans l’après-midi, les membres du secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr pour recueillir leurs avis. Ensuite d’après L’As, va rencontrer mardi les députés de la mouvance présidentielle pour les convaincre du bien-fondé de son projet. Après la réunion du conseil ministre du mercredi, il va consulter l’ensemble des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



