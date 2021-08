Survol du bilan de la FSF 2017-2021: Le football sénégalais enregistre des progrès à différents niveaux Le Football sénégalais a su se hisser incontestablement, ces 4 dernières années de manière méthodique et progressive au plus haut niveau du Football continental et mondial. D’après Me Augustin Senghor, il est devenu un Football performant pour ne pas dire excellent au regard de la constance, de l'étendue et de l'homogénéité des progrès enregistrés pratiquement à tous les niveaux.

Un survol du bilan de la FSF sur cette période 2017-2021 permet de lever tout équivoque sur cette certitude. Le Sénégal reste la première nation africaine au classement FIFA depuis 3 ans, côtoyant les 20 meilleures dans le monde actuellement. L’équipe nationale A a été finaliste de la dernière CAN Egypte 2019 et, a participé honorablement à la Coupe du monde Russie 2018 (éliminée après les matches de groupe au nombre de cartons jaunes).



Première au classement africain depuis bientôt 10 ans, régulièrement quart de finaliste en coupe du monde, l’équipe nationale de Beach Soccer vient de remporter haut la main pour la 6ème fois la coupe d'Afrique de la discipline, cette fois ci, à Saly et de fort belle manière !



En 2015, 2017 et 2019, l’équipe nationale U20 a connu une saga mémorable qui l'a menée à 3 finales de Coupe d'Afrique de suite et, à des places respectivement de demi-finalistes, 8èmes de finaliste et quart de finaliste en coupe du monde de la catégorie. L’équipe nationale U17 a, quant à elle, renoué avec la Coupe d'Afrique en 2019 et, a brillamment participé à sa première Coupe du monde où elle a atteint le stade des quarts de finale.



Au chapitre des progrès réalisés, on peut citer entre autres le premier Trophée de l'histoire de l'équipe nationale Féminine en coupe de l'UFOA A en 2019 face au Mali, 4ème de la dernière CAN Féminine ou la victoire de l'équipe nationale U15 à Bissau lors du premier tournoi UFOA A de la catégorie. Au niveau national, grâce aux multiples initiatives de la Fédération, bailleur de fonds du Football local et de ses démembrements et acteurs( LFA, LSFP, Ligues, Clubs et autres groupements), l'objectif d'un Football joué partout, par tous et, tout le temps est devenu une réalité tangible et visible avec comme couronnement en 2021, la double qualification des 2 représentants en phase de Groupes des Coupes d'Afrique interclubs (Ligue des Champions pour TFC, Coupe CAF pour le Jaraaf qui s'est hissé jusqu'en quart de finale) après 17 années de traversée du désert (le dernier club à le faire étant la Jeanne d’Arc en 2004).



La Ligue de Football Amateur par son dynamisme a réussi le pari du développement horizontal à la base sur l'ensemble du territoire national en organisant des compétitions régulières, populaires et de niveau de plus en plus relevé dans les 14 Ligues régionales, suscitant ainsi, un engouement tel que la Fédération croule sous le poids des demandes d'affiliation de nouveaux clubs.



Sur le plan sportif, le Football sénégalais a désormais une contenance, une direction et un avenir. Car, il s'est installé durablement sur un haut plateau de performances multidimensionnelles qui sont la marque des grandes nations de football. Le bilan de la FSF en 2021, c'est aussi l'érection de 2 infrastructures fédérales de qualité qui ont changé totalement la face du Football sénégalais avec le Centre Technique Jules François Bocandé de Toubab Dialao (8ha) et le Centre d'Excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo (20ha).



Tous les résultats positifs des sélections nationales jeunes, féminines et Beach Soccer, des clubs d’élite, l'amélioration croissante du niveau des arbitres, cadres techniques et autres acteurs, sont fortement liés à l'émergence de ces infrastructures.



A ces deux réalisations fondamentales pour l'accélération du processus de développement du football sénégalais, la FSF a ajouté une nouvelle dimension dans son orientation de Fédération "batisseuse " en s'investissant sur fonds propres aux côtés de l'Etat et de la FIFA dans la rénovation et la modernisation des stades au Sénégal : Stade Lat Dior et Maniang Soumaré à Thiés (en finition) et Demba Diop à Dakar (en phase d'avant projet) d'une part et en lançant l'ambitieux programme des sièges des 14 Ligues régionales (Kaffrine et Fatick sont sur le point d'être livrés).



L'accompagnement aussi bien financier que matériel (didactique) des clubs et acteurs du Football a été poussé à un niveau jamais atteint dans le passé. Rien que sur la saison 2020-2021, les clubs sénégalais (Plus de 400) et tous les groupements associés et groupes d'acteurs se sont vus distribuer en subventions directes cumulées plus de 1,7 milliards de FCFA à ce stade avec les clubs africains culminant aux alentours de 50 millions, les clubs de Ligue 1 autour de 20 millions et les autres clubs et groupements autour de 2 millions.



