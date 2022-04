Suspension de Sen-Tv et Zik-Fm pour trois jours : «Une décision irrationnelle et illégale…», selon Seybani Sougou, Juriste Juriste, Seybani Sougou est d’avis que la décision de suspendre les programmes de la Sen-Tv et de la Zik-Fm est «totalement disproportionnée, irrationnelle et illégale, traduit la folie du régime de Macky Sall, dont l’objectif inavoué est le démantèlement et la «mise à mort» d’une entreprise de presse, dont la ligne éditoriale, dérange au plus niveau, le régime moribond de Macky Sall.»

À l’en croire, «tous les démocrates et citoyens sénégalais attachés à la démocratie, au pluralisme et à la liberté d’information doivent se mobiliser pour défendre le groupe Dmedia, victime d’un acharnement et d’une tentative d’intimidation d’un régime en débandade qui vit ses derniers mois».



Dans une déclaration rendue publique hier, M. Sougou ajoute que «la presse doit apporter un soutien franc, entier et sans faille au Groupe Dmedia, victime des pratiques staliniennes, d'une époque révolue». Non sans faire savoir que «personne ne peut accepter la liquidation d’un Groupe de presse (D-media), qui emploie des centaines de Sénégalais (des pères et mères de famille) et participe à l’essor économique et social de la nation.»

