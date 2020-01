Suspension de SenTv : DMedia va poursuivre le CNRA en justice

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe de Dmédia ne compte pas se laisser faire dans le bras, de l’oppose au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel, suite à la suspension des programmes de la SenTv et de son signal.



En plus de la campagne de dénonciation, le groupe de presse compte contre saisir la justice contre le gendarme de l’audiovisuel.

Dans un communiqué de presse, Bougane Gueye Dani, patron du groupe affirme que «la suspension de la Sentv est une façon de museler le groupe DMedia dont la ligne éditoriale dérange les tenants du pouvoir ».



Il accuse également le Cnra de jouer au ‘’bras armé’’ du président de la République Macky Sall avec la complicité de Babacar Diagne, « son nouveau patron, célèbre pour son zèle en tant qu’ancien Directeur général de la Rts sous Diouf et Wade ».







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos