Suspension de l’achat des véhicules administratifs: la première étape, avant la suppression des voitures de fonction L’interdiction d’achat de voitures administratives à partir de ce 20 février 2020 jusqu’à nouvel ordre, annoncée par le Président Macky Sall, hier en Conseil des ministres, n’est que la première étape avant la suppression pure et simple des voitures de fonction. C’est ce qu’a laissé entendre le Directeur du matériel et du transit administratif (DMTA), aujourd’hui sur la Rfm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon Maguette Sène qui s’est confié à la Rfm, l’idée, à terme, c’est de supprimer les véhicules de fonction, selon un modèle de Bench marking, importé du Rwanda.



« Les voitures de fonction sont réservées aux ministres, directeurs de société et autres hauts magistrats, mais il faut reconnaître qu’il y a des abus, puisque des non ayants-droit bénéficient aujourd’hui, des voitures de fonction », a-t-il admis, précisant que les voitures de service qui sont différentes des voitures de fonction, sont toutefois indispensables, car permettant à l’administration de fonctionner.



Cependant, précise Maguette Sène , « la suppression des voitures des voitures de fonction permettra à l’Etat de faire d’importantes économies pour l’achat, l’entretien et l’assurance des voitures ».



Le Président Macky sall avait révélé dernièrement que 20 000 véhicules neufs avaient été achetés entre 2000 et 2019, soit 1000 véhicules neufs commandés par an.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos