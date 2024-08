Suspension des Projets Routiers à Mbour: Une Décision Inattendue et Préoccupante

Lors de la récente réunion du conseil municipal de Mbour, le maire Cheikh Issa SALL a annoncé une nouvelle qui a choqué la communauté locale : la suspension des projets de réalisation de 10 km de routes dans la commune. Cette décision, prise par Ageroute et FERA, suscite de vives inquiétudes parmi les habitants et les autorités locales.



Des Projets Retirés Sans Préavis



Ageroute, l'agence en charge des infrastructures routières, avait initialement prévu la réalisation de 10 km de routes, dont 7 km de pavage. Cependant, ces 7 km ont été annulés sans préavis, laissant la commune de Mbour dans l'incertitude. De plus, FERA, une autre agence impliquée dans les travaux routiers, a retiré tout le projet des 3 km de routes bitumées qui étaient déjà en cours de réalisation.



Un Budget Déjà Alloué



Le conseil municipal de Mbour avait déjà voté et alloué le financement nécessaire pour ces projets dans son budget. La suspension soudaine de ces projets, malgré le processus déjà enclenché, représente non seulement une grande déception, mais aussi un obstacle au développement local.



Transfert des Projets à Ziguinchor



Des informations révèlent que les 7 km de pavage initialement prévus pour Mbour ont été transférés à Ziguinchor, provoquant une incompréhension et une frustration supplémentaires au sein de la commune.



Appel aux Autorités Supérieures



Le maire Cheikh Issa SALL a lancé un appel au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour qu'ils surveillent de près ce genre de pratiques. Selon le maire, ces actions vont à l'encontre de l'esprit de rupture et d'équité territoriale prôné par le gouvernement.



"Le Président de la République et le Premier ministre doivent intervenir pour garantir que de telles décisions injustes et contraires aux intérêts de notre communauté ne se reproduisent pas", a déclaré Cheikh Issa SALL.



La suspension de ces projets routiers essentiels constitue une entrave significative au développement infrastructurel de Mbour. Les habitants et les autorités locales attendent désormais une réaction rapide et décisive des plus hautes instances de l'État pour rectifier cette situation préoccupante.

