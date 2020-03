Suspension des audiences au Tribunal: Le Barreau apprécie la mesure

Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Papa Laïty Ndiaye a salué la décision de suspendre les audiences pour une durée de 3 semaines. Selon lui, cette décision est judicieuse et salutaire, car à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.



«Le Coronavirus est déroutant et exceptionnel, à la fois, par sa gravité, son ampleur et sa cinétique. Les acteurs de la justice étant des membres à part entière du tissu social, ont à la fois le droit d’être protégés et le devoir de se protéger», a relevé le Bâtonnier.



«Le Barreau du Sénégal adhère donc sans réserve à la mesure, en émettant simplement le souhait que les procédures urgentes et spéciales, notamment celles afférentes aux référés et aux libertés, reçoivent un traitement dérogatoire de cette mesure à portée générale», a-t-il poursuivi.

