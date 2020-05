Suspension des essais Chloroquine: Le ministère de la Santé renvoie la question aux scientifiques

L’Organisation mondiale de la santé(Oms) a suspendu tout essai clinique à base de l’hydroxychloroquine. Une décision prise samedi dernier suite à la publication d’une étude dans une revue médicale de "The Lancet", jugeant inefficace voire néfaste le recours à l’hydroxy chloroquine.



Est-ce qu'au Sénégal où ce médicament fait des miracles, on va suivre les recommandations de l’Oms ?



Dr. Aloyse Diouf Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, qui répondait à cette question sur la Rfm, est on ne peut plus clair : « On verra bien s’ils vont continuer ce protocole là ou s’il faudra prendre notre chemin. Le ministre l’a dit, en tout cas, nous faisons entière confiance à nos scientifiques. Ils vont se prononcer au moment opportun. Et puis nous, on va décider de manière beaucoup plus élargie, au niveau du Comité national de gestion des épidémies ».