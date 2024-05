Suspension des procédures domaniales dans certaines zones : Le maire de Diass s’en réjouit et s’explique Suite au décision du chef de l’Etat de suspendre toutes les procédures domaniales dans certaines zone comme Diass dans le pôle de Dagakhol, Mamadou Dione, le maire de Diass se dit réjouit de cette décision.

En effet selon lui la mairie a toujours était à côté de la population pour défendre leur intérêts notamment dans la gestion de leur terre.

Pour plus de détails , écoutons le aux micro de Omar Ndiaye et Babacar Thiall nos correspondants à Mbour



Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2024 à 19:32



