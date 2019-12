Suspension des programmes de la SenTV: La réaction musclée de Sonko

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 20:18

Ousmane Sonko a réagi suite à la suspension du signal de la Sen Tv. Le Leader de Pastef, qui est l'invité du jour de Pape Alé Niang, est déjà dans les locaux de ladite télé.



" Mes chers compatriotes, chers amis, nous sommes prêts. On ne peut arrêter la mer avec ses bras. Ils peuvent intimider, brouiller ou embrouiller, rien ne nous déviera de notre chemin ", a-t-il posté sur Twitter.



Pour rappel, Pape Alé Niang a précisé que l'émission aura bel et bien lieu. Ce, à partir de 19H 45 minutes.

