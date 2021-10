Suspension du Doing Business par la Banque Mondiale: L’analyse de l'économiste Mor Gassama

Les économistes du monde entier, mieux, les investisseurs, seront privés du Doing Business. Avant de donner les motifs qui ont conduit à la situation actuelle, c’est-à-dire la suspension de ce classement des pays les plus attractifs en matière d’investissement.



L’économiste Mor Gassama nous familiarise avec ce fameux Doing Business : « Le Doing Business est un mécanisme mis en place par la Banque Mondiale depuis des années, pour évaluer le climat des affaires dans des pays. Qui parle de climat des affaires parle naturellement du temps qu’il faut à une entreprise pour s’implanter dans un pays, la sécurité, la paix sociale, et l’engagement du pays à lutter contre la corruption, l’assainissement des finances publiques... Si ces questions sont réglées, on peut parler de bon climat des affaires ».



À en croire l’économiste, ces critères servaient de soubassement pour faire le classement et les premiers avaient beaucoup plus de chances d’attirer les investisseurs.



Cependant, Mor Gassama de préciser: « Durant l’année 2018-2019, c’est-à-dire deux années d’affilée, on a noté une tricherie ; et heureusement que les pays africains ne sont pas concernés par cette pratique.



Au mois de juin 2020, la Banque mondiale s’est rendu compte de cette fraude. Après vérification, il s’est avéré que les spéculations étaient fondées, donc vraies, et qu’il existait une corruption dans le classement. Cette découverte conduira à la suspension pure et simple du Doing Business et on risque même d’aller vers l’annulation définitive ».















Tribune