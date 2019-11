Sutsas : réélu à la tête du syndicat, Mballo Dia Thiam accusé de fraude Le 9ème congrès du Syndicat unique des travailleurs de la santé (Sutsas), hier, à l’Ucad, a été sanctionné par la réélection à la tête de ce syndicat du Secrétaire général sortant, Mballo Dia Thiam. Toutefois, selon ses challengers, cette victoire a été entachée d’irrégularités.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Pape Mor Ndiaye, un des candidats.

« Ils ont supprimé les listes qui leur étaient défavorables. Nous étions dans la salle et nous l’avons vu. C’est pourquoi, nous nous sommes retirés. Je pense que cela n’honore pas Mballo Dia Thiam qui depuis plusieurs années est à la tête de ce syndicat. Aujourd’hui, il y a des jeunes capables de diriger ce syndicat et qui ont des idées. Il faut leur laisser la place », a-t-il déclaré sur la RFM.

A signaler que Mballo Dia Thiam a été hué lors de ce congrès.



