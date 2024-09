Symposium de l’Association des Banques centrales africaines : Le Gouverneur de la Bceao partage l’expérience de l’Uemoa dans la lutte contre l’inflation

Selon une note d’information, le Gouverneur de la Bceao a pris part à la première session plénière du symposium en tant que panéliste sur le thème : « Relever les taux directeurs pour lutter contre l’inflation : Est-ce suffisant pour les Banques centrales africaines ? Quelles sont les implications pour la stabilité financière ? ».



Lors de son intervention, le Gouverneur Brou a expliqué que le relèvement des taux directeurs, bien qu'essentiel pour répondre aux pressions inflationnistes persistantes, ne suffit pas à stabiliser l'inflation, en particulier en Afrique où des facteurs externes, tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les crises sécuritaires, aggravent la situation. Selon le document, il a partagé l'expérience de l'Uemoa, où la coordination entre la politique monétaire et les politiques budgétaires des Etats membres a joué un rôle crucial pour contenir l'inflation.



Jean-Claude Kassi Brou a également abordé les implications de la hausse des taux directeurs sur la stabilité financière, soulignant les tensions de liquidité et les difficultés de financement sur les marchés domestiques des Etats membres de l'Union. Il a décrit les mesures prises par la Bceao pour stabiliser le marché financier régional, telles que l'intervention sur le marché secondaire pour racheter des titres publics, contribuant ainsi à rétablir la hiérarchie des taux et à prévenir le risque de défaut des Etats.



Enfin, le Gouverneur de la Bceao a insisté sur l'importance de réfléchir à des solutions à long terme pour atténuer durablement l'impact des chocs économiques, notamment par l'amélioration de la productivité agricole et la réduction de la dépendance aux importations alimentaires. Il a également évoqué les initiatives de la Banque Centrale en matière d'Intelligence artificielle et de Big Data, visant à renforcer l'efficacité de la politique monétaire et la supervision bancaire.



Adou FAYE