Syndicalistes de la Santé et le gouvernement se donnent rendez-vous le 28 février prochain Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé hier lundi la réunion entre le Gouvernement et les syndicats de la Santé pour consolider les performances du système de santé. Cette rencontre avait pour objectifs d’améliorer le confort du personnel de santé et la qualité de l’offre de soins également régler entre autres problèmes.

Gouvernement et syndicalistes se sont donnés rendez-vous le 28 février prochain. Le porte-parole du Gouvernement, Seydou Guèye semble être satisfait du déroulement de la rencontre. Il estime devant la presse que des avancées significatives ont été notées.



« A la fin du mois de Mars, la totalité des heures supplémentaires devra être payée. Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a mis en place une commission pour faire des propositions sous 15 jours, pourtant sur la revalorisation comme première étape du traitement des médecins.



Tout ce qui peut être fait concernant les heures supplémentaires, les crédits DMC, les prêts personnels sont immédiatement mis en œuvre et décidés », a expliqué le porte-parole du gouvernement tard dans la nuit d’hier (lundi) à Dakar.



Des propositions qui ne rassurent guère certains syndicats. C’est le cas du président de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale and Gueusseum Mballo Dia Thiam et ses camarades attendent des actes. « Nous avons eu des éléments de réponses, mais aucun acte n’en est sorti. La perspective, c’est des actes. Sinon, nous allons faire du Gueusseum », a-t-il averti.



Attendu par la presse les syndicats du Sames n’ont pas pipé mot. Ils ont préférés de partir tranquillement sans rien dire.



Thierno Malick Ndiaye

