Syndicats des enseignants : Innocence Ntap Ndiaye ne reconnait pas le G20 La présidente du haut conseil pour le dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye a répondu au G20 qui l’accuse de favoriser le G7, dans les négociations avec les syndicats d’enseignants.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019

« Le G7 est une institution qui a été mise en place par les syndicats. Il y a eu des élections de représentativité syndicales et ils ont été élus. Le gouvernement discute avec les syndicats les plus représentatifs. C’est la règle. Le G7 est notre seul et unique interlocuteur », a déclaré Innocence Ntap Ndiaye sur la RFM.

