Synergie en vue d'importants projets : Abdoulaye Saydou Sow et Abdou Karim Sall érigent un cadre de collaboration Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a accueilli dans ses locaux, ce mardi 22 décembre, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique pour une séance de travail portant sur certains axes de collaboration entre les deux ministères. L’objectif vise à mettre en synergie leurs ministères pour la réalisation d'importants projets.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Karim Sall et Abdoulaye Saydou Sow ont notamment abordé le projet d’aménagement du Parc forestier urbain Dakar-Yoff prévu sur le site de l’ancien aéroport Léopold Sedar Senghor.



Pour un Sénégal vert, conformément au vœu du Président de la République Macky Sall, les deux ministères vont opérer une mise en commun de leurs actions pour la réalisation du Projet d’aménagement paysager urbain.



Ce projet prévoit l’aménagement des entrées de villes, l’élagage des arbres sur les grandes artères, l’entretien des espaces aménagés, etc.



Concernant la gestion des déchets dans le cadre du Programme Zéro déchet, les deux parties ont soulevé les points essentiels à la mise en œuvre du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets solides au Sénégal ( PROMOGED).



Et le Programme Zéro Bidonville était aussi au menu des discussions avec le Projet 100 000 logements. Le ministère de l’Environnement va accompagner celui de l'Urbanisme dans la mobilisation d'assiettes foncières et la réalisation des études d'impact dans le cadre du projet.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos