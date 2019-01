"Système Bi": Le livre qui met à nu le système de gouvernance sénégalais. L'ancien fonctionnaire international du PNUD et actuel maire de la commune de Sokone, Mamadou Moustapha Guèye met sur le marché, un essai de 63 pages.

Dans cet oeuvre Petit Gueye traque la gestion de la politique publique du Sénégal de l'indépendance à nos jours .

En outre le président du mouvement citoyen "Ifanang" estime qu'une alternative à ce "système" est possible pour un équilibre territoriale.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 08:02



