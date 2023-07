Système bancaire de l’Uemoa : Le volume de crédit mis en place est ressorti à 19.539,1 milliards en 2022

Selon la Bceao qui donne l’information, le taux d’inflation dans la zone Uemoa est ressorti en moyenne à 7,4 % en 2022, contre 3,6% en 2021, en lien avec la baisse de la production céréalière de la campagne agricole 2021/2022 et l’accélération de la hausse des cours des produits alimentaires et pétroliers importés exacerbées par le conflit russo-ukrainien. En vue de contrecarrer l’accélération de l’inflation, la Bceao a entrepris en 2022, un relèvement progressif de ses taux directeurs. Ainsi, ces taux ont été augmentés de 25 points de base, le 16 juin, le 16 septembre et le 16 décembre 2022, soit une progression totale de 75 points de base.



«Nonobstant ces révisions des taux directeurs, la dynamique haussière de l'offre de nouveaux crédits bancaires observée au cours des dernières années s’est maintenue en 2022. En effet, le volume de crédit mis en place est ressorti à 19.539,1 milliards en 2022, contre 17.781,2 milliards en 2021, soit un accroissement de 9,9% », lit-on dans un rapport de la Bceao.



Cette augmentation du volume des crédits dans l'Union résulte principalement de la hausse des crédits de trésorerie (+23,1%) et de consommation (+17,3%). Suivant le secteur institutionnel du bénéficiaire, la hausse des crédits a concerné les concours accordés aux institutions sans but lucratif au service des ménages (Isblm) (+78,5%), aux administrations publiques (+27,6%) et aux sociétés non financières (+14,3%). L’analyse selon le statut juridique met en évidence une prédominance des crédits accordés aux personnes morales (86% en 2022 contre 76% en 2021) par rapport aux personnes physiques (14% contre 24% en 2021).



Une répartition des crédits aux entreprises suivant la taille révèle que les microentreprises et Pme (Mpme) concentrent pour cette année plus de la moitié des ressources mises en place dans l’Union (51%), en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’année dernière. En outre, la part des crédits accordés aux femmes est ressortie à 17% en 2022, en baisse de 8 points de pourcentage comparativement à 2021.



