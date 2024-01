Système de parrainages : Un socialiste accuse l'Apr, d'avoir violé les principes

Abdoulaye Diao, membre de l'aile dissidente du Parti Socialiste, soutient dans un communiqué, que l'Alliance pour la République (APR, le parti du Président) a violé les principes d'équité et d'égalité des chances concernant toutes les candidatures.



Pour lui, l'APR a mis en place une disposition légale du parrainage optionnel, c'est-à-dire que le candidat a trois options, à savoir le parrainage des députés, des élus locaux et le parrainage citoyen. '' Dès lors d'une candidature optée pour l'un des deux premiers choix pour être parrainée, l'équité et la justice sociale voudraient qu'elle soit obligée légalement de surseoir à la collecte des parrainages citoyens, pour que tous les concurrents disposent des mêmes possibilités à chances égales, pour candidater à l'élection présidentielle du 25 février prochain '', a-t-il dit.



Selon toujours Abdoulaye Diao, le parti au pouvoir, à travers un tapage médiatique outrancier, a déclaré avoir collecté plus de trois millions de parrains, à l'arrivée, le candidat de Benno Bokk Yakaar s'est fait parrainer par les élus de son parti. Il estime que cette démarche politicienne, reste illégale, anti démocratique et injuste, rapporte "Le Témoin".