Sytjust : La section de Kaolack renouvelle sa confiance à Me Aya Boun Diop

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Aya Boun Diop contesté après son élection à la tête du syndicat des travailleurs de la justice, a bénéficié du renouvellement de confiance de la section de Kaolack.



« Des délégués ont été choisis sur l’étendue du territoire. C’est ces mêmes délégués qui ont voté pour élire Me Aya Boun Aya Diop. C’est après son élection que d’autres personnes se sont levées pour décrier le vote.



Ceux qui critiquent sa nomination n’ont jamais versé de cotisation pour le syndicat. Donc, ils ne sont pas crédibles pour réclamer qui que ce soit », recadre le responsable de la section locale de Kaolack, Tidiane Sy.



Leral

