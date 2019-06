Sytjust: Me Malick Boun Aya Diop réélu pour 5 ans Me Malick Boun Aya Diop a été réélu à la tête du Syndicat des travailleurs de la justice pour 5 ans, à l’issue de l’Assemblée générale du syndicat, tenue ce week-end. Le président du Sytjust repart donc pour un second mandat de 5 ans, alors qu’une vague de contestation avait secoué le syndicat à quelques encablures de cette Assemblée générale.

Me Malick Boun Aya Diop a dit vouloir mettre son nouveau mandat sous le signe du social. « Notre priorité sera le côté social. Bien sûr, on va consolider les acquis et poursuivre les conquêtes, mais nous allons mettre l’accent sur le côté social, avec notamment l’accès au logement, la prise en charge médicale des travailleurs », a-t-il déclaré après son élection.



Et d’ajouter, « il y a également le cas des anciens vacataires de la justice, dont il faut régler la question de la retraite. Nous devons également tenir compte du problème des bénévoles et des recommandations du congrès, pour une nouvelle plateforme revendicative ».

