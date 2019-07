T-shirt à l’effigie des homosexuels : les graves accusations de Imam Kanté contre Waly Seck Le t-shirt à l’effigie de la communauté homosexuelle, porté par Waly Seck, vendredi, qui plus est, journée internationale des gays, ne passe pas aux yeux de l’imam Ahmadou Makhtar Kanté de la mosquée du point E, qui accuse Waly Seck d'être un levier des lobbies de l'argent et de la déviance.

