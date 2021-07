TAMBA / LOCALES 2022 : « Le temps des candidatures n’est pas encore arrivé… Resserrons plutôt les rangs, les alliés prônent un consensus total » (Partis Alliés de BBY)

Aujourd’hui, samedi 03 juillet 2021, les partis alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tambacounda, sous la présidence de leur coordonnateur M. Syna Cissokho, se sont réunis à l’effet d’examiner et d’échanger sur l’actualité politique économique et sociale du pays en général et du département de Tambacounda en particulier.



Après 3 tours d’horloge ponctués par des échanges vifs, francs et constructifs, l’assemblée, à l’unanimité, a fait des constats sur la situation du pays et émis une proposition pour un meilleur fonctionnement de la coalition dans la perspective des prochaines élections territoriales.



Le 1er constat qui est même assorti d’une motion de félicitations adressée à S.E Monsieur Macky Sall président de la République, est que, malgré le contexte économique et social international rude et la situation géopolitique de l’Afrique de l’Ouest assez inquiétante, le Sénégal, grâce au leadership affirmé et clairvoyant du président de la République ainsi qu’à son sens de l’anticipation et de la prospective maintient le cap de l’émergence et s’est encore distingué par des résultats économiques et sociaux brillants et salutaires pour ses populations.



Le second constat est que le président de la République manifeste un fort et puissant attachement aux populations du Sénégal qui, en retour, le lui rendent bien et savent lui témoigner leur reconnaissance infinie.



La mobilisation des foules et la communion du peuple sénégalais avec son leader charismatique lors de ses derniers déplacements à l’intérieur du pays, illustrent parfaitement cette admirable osmose entre des populations convaincues et totalement acquises à sa cause et leur bien-aimé président de la République.



Les partis alliés de la coalition BBY de Tambacounda se réjouissent donc fortement de la tournée économique du président de la République, qui, en fait, n’est que la consécration d’une politique économique et sociale entamée avec engagement et pertinence depuis 2012.



On ne récolte que ce qu’on a semé. Le temps des moissons abondantes est arrivé pour le Sénégal qui a cru en Macky Sall qui, depuis lors, a défriché, labouré, semé et commence enfin à récolter au bénéfice du peuple sénégalais, les doux fruits de son dur et noble labeur.



Abordant la question des prochaines élections territoriales, l’assemblée réitère son engagement et sa détermination à se conformer aux décisions et orientations du président de la coalition, M. Macky Sall.



Elle rappelle que le respect des principes de fidélité à la ligne tracée par le président Macky Sall et de solidarité entre les différents partis de la coalition nous ont permis de remporter haut la main dans la région de Tambacounda toutes les élections nationales et locales depuis 2012.



La sérénité, la solidarité active, la confiance mutuelle et l’esprit de générosité devraient donc guider toutes nos réflexions et actions en vue d’assurer encore une fois un triomphe de notre coalition dans toutes les collectivités territoriales du département de Tambacounda.



Pour ce faire, les partis alliés proposent :



La mise sur pied d’une structure départementale composée de répresentants de tous les partis de la coalition. Cette structure sera chargée entre autres de partager et faire respecter les instructions du président et de la direction nationale de la coalition. Elle aura aussi pour mission d’installer au moment opportun et sur autorisation des leaders nationaux de la coalition, des comités électoraux consensuels dans toutes les 10 collectivités territoriales que compte le département.



Pour nous partis alliés c’est cela l’urgence de l’heure. Le temps des candidatures n’est pas encore arrivé.



Resserrons plutôt les rangs, œuvrons ensemble pour fortifier la coalition dans tout le département, cherchons des consensus forts et constructifs dans toutes les collectivités territoriales. Bref, allons ensemble pour aller vite et loin. Les élections législatives et présidentielle suivront. Évitons que les élections territoriales ne provoquent des plaies profondes qui ne se cicatriseront pas entre temps.



Vive le Sénégal, vive le président Macky Sall, et que triomphe la coalition Benno Bokk Yaakar.





www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/TAMBA-LOCALES-2022-Le-te...