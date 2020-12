TAMBACOUNDA / PNADT : Le maire Mame Balla Lo plaide pour l’élargissement de l’assiette foncière de la ville.

La région de Tambacounda a abrité hier Jeudi 03 Décembre 2020, un CRD spécial sur la vularisation du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT), présidé par le ministre des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoires, M. Oumar Guèye.



Dans son allocution, l’édile de la ville deTambacounda, M. Mame Balla a insisté sur la planification dans lagestion de l’espace. En effet, dira-t-il, « Nous savons tous qu’un défaut de planification de l’espace peut être un facteur bloquant aux efforts de développement de lÉtatt. D’où la nécessité d’aménager et d’élargir l’assiette foncière des métropoles d’équilibre ».



M. Lo a précisé que conformément au nouveau plan d’aménagement, le territoire national est reparti en six (6) niveaux structurants : la métropole internationale, les métropoles d’équilibre, les métropoles régionales, les villes secondaires et les centres relais (de niveau 1 et 2).



Selon lui, Tambacounda est érigée en métropole d’équilibre qui reste plus que jamais une aire urbaine capable d’influencer la configuration du système urbain national, compte tenu de son statut administratif, de sa position géographique, de ses potentialités économiques et de son poids démographique.



« Au nombre de 10, affirme M. Mame Balla Lo, les métropoles d’équilibre ont concrètement pour objectif d’équilibrer les populations dans les zones à forte concentration, d’une part, Dakar et les autres régions, d’autre part, les parties Est et Ouest du pays, en vue de corriger les disparités démographiques ».



Les projections faites annoncent qu’une métropole d’équilibre comme Tambacounda pourrait connaître une augmentation très significative de sa population : 164.533 habitants en 2025 et 257.970 en 2035 contre 107.293 habitants en 2013.



Ainsi, chaque métropole d’équilibre devra abriter beaucoup d’infrastructures et institutions nationales pour mieux valoriser ces nombreuses potentialités. Et c’est dans ce sens que Mame Balla Lo a confié qu’on peut considérer que les métropoles d’équilibre vont jouer un rôle décisif dans la configuration du système urbain national et dans la structuration du territoire national, mais cela devrait signifier que les assiettes foncières des métropoles d’accueil soient davantage élargies pour qu’elles puissent supporter cette pression démographique.



Ainsi, il a insisté sur la nécessité « d’élargir l’assiette foncière de la ville de Tambacounda dans le cadre du nouveau Plan d’aménagement, afin de permettre à notre future métropole de pouvoir répondre aux objectifs fixés par le Plan national d’Aménagement et de développement territorial ».



M Mame Balla Lo a invité toutes les couches de la population de Tambacounda à soutenir cette initiative du président Macky Sall qui consiste à « rendre nos villes, c’est-à-dire une métropole d’équilibre comme Tambacounda, plus viable et prospère. »

