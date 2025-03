TER, BRT, Air Sénégal, Prodac… ces projets polémiques De nombreux projets d’infrastructures de grande envergure ont été initiés au Sénégal sous la présidence Macky Sall. Leurs budgets, évalués à des centaines de milliards n’ont pas laissés les Sénégalais indifférents tant et ont suscité des interrogations et des débats parfois vifs quant à leurs modes de financement, leur utilité.

Au Sénégal, la réalisation des infrastructures de grande envergure a souvent l’objet de nombreuses controverses. Ce, en raison des sommes d’argent annoncées pour les réaliser mais surtout les interrogations qu’elles suscitent relativement à leur utilité et leur impact sur l’économie nationale. C’est le cas du Train Express Régional (TER). Dans ce projet tout ou presque a été sujet de discordes. Plusieurs montants avaient été annoncés sur le coût réel de l’infrastructure devant relier dans un premier temps Dakar à Diamniadio, soit 36 Km, avant d’être prolongé jusqu’à l’ aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).



A la cérémonie de lancement de l’infrastructure, l’ancien président de la République, Macky Sall, avait soutenu que le montant du financement était de 568 milliards de F CFA. Plus tard, un prix contradictoire avait été avancé. Sur le site officiel du Bureau d’information gouvernementale (Big), il est indiqué que le TER a coûté 656 milliards de F CFA : 568 milliards au début du projet et un avenant de 88 milliards, soit 15% du coût de départ, signale-t-on. Aussi, selon la même source, il est mentionné que 5 milliards de F CFA ont été prévus pour l’indemnisation des impactés. Mais, finalement, 50 milliards F CFA avaient été payés. Quid des délais de livraison qui étaient venus s’ajouter aux sources de discorde.



A côté de ce Train Express Régional, existe aussi le projet de Bus Rapid Transit (BRT) qui relie Guédiawaye et le centre-ville de la capitale. Si le coût estimatif annoncé au départ du projet en octobre 2019 était de 300 milliards. Le financement total a atteint 419 milliards de F CFA dont 69% supportés par l’Etat et ses partenaires au développement, et 31% par le secteur privé, soit 130 milliards de F CFA. Selon le Cetud, la structuration du financement s’établit ainsi qui suit : la réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes du Brt est un financement de la Banque mondiale (61, 5%) et de la Banque européenne d’investissement (38, 5%).



Une autre infrastructure à milliards, Air Sénégal. Créée en 2016 sur les cendres de la défunte compagnie Sénégal Airlines, la nouvelle compagnie Air Sénégal est depuis quelque temps confrontée à des ennuis interminables qui sapent l’élan bien enclenché depuis 2018 avec l’acquisition d’une flotte composée de deux ATR72-600. La compagnie Air Sénégal a du mal à tenir, à cause de son surendettement, de ses mauvais choix stratégiques et surtout de ses investissements massifs dans des Airbus pourtant flambants neufs. À cela, s’ajoutent des retards interminables déplorés par les clients tant pour les vols internes qu’externes, ainsi que les coûts élevés des vols, les détours par divers pays et des escales de plusieurs heures sur le continent africain. Même s’il faut le reconnaitre, depuis quelques temps, la compagnie semble retrouver une bonne santé.



Prodac, un projet mort-né



La polémique autour du financement du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac) a aussi beaucoup défrayé la chronique au Sénégal. Ce programme était prévu pour une durée 5 ans (2014-2018), avec un budget estimatif à mobiliser de 100 milliards de Francs CFA. Il inclut les DAC de Séfa dans la région de Sédhiou, de Itato, dans la région de Kédougou, Keur Momar Sarr dans la région de Louga, Keur Samba Kane dans la région de Diourbel, Dodji, dans la région de Louga, Boulel dans la région de Kaffrine, de Fafacourou, dans la région de Kolda, de Niombato, dans la région Fatick, de Notto Diobass, dans la région de Thiès, de celui d’Axe Ourossogui-Bakel dans la région de Matam et de la Zone des Niayes dans la région de Dakar.



Selon la Cour des Comptes, le schéma de financement des DAC de Séfa, Itato, Keur Momar Sarr et, Keur Samba Kane fait intervenir la compagnie ouestafricaine de Crédit-bail plus connue sous le nom de Locafrique qui a conclu, en février 2016, avec l’Etat du Sénégal àune convention de financement d’un montant total de 29.600.536.000 FCFA. Il s’agit d’une convention de crédit à moyen terme d’une durée de 60 mois aux termes de laquelle Locafrique, bénéficiaire d’une ligne de crédit dédiée octroyée par Afreximbank, s’engage à payer les factures présentées par Green 2000 et validées par le Prodac.



Tous les paiements doivent faire l’objet d’une retenue de garantie de 5% libérable après la réception définitive, afin de garantir l’exécution des ouvrages.



Mais la Cour des Comptes a noté de nombreux dysfonctionnements qui affectent le mécanisme de financement et de remboursement de la dette envers LOCAFRIQUE.



A cet égard, la Cour souligne un dispositif complexe de couverture financière du remboursement de la dette, un dépassement du montant des créances cédées par rapport au reliquat à verser, la violation d’une disposition budgétaire relative au remboursement de la dette de l’État, le non-respect des paiements effectués via le compte de dépôt, un surplus de paiement sur les effets cédés à la BNDE et une absence de maitrise de la situation de remboursement de la dette, entre autres.



SudQuotidien.sn

