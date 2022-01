TER: Bonne nouvelle pour MBAO, la gare de Keur Mbaye FAll enfin ouverte

Une bonne nouvelle pour les populations de Mbao et particulièrement pour les usagers du TER, la gare de Keur Mbaye Fall est enfin mise en service. Plus besoin d'aller maintenant jusqu'à Rufisque.



Le Chef de l'Etat Macky Sall avait d'ailleurs promis dans un futur proche la relation de Dakar jusqu'à Mbour, en attendant d'autre opportunités pour certaines régions.



Le Train Express Régional (TER) a été inauguré le 27 décembre dernier a permis à certains de voyager gratuitement pendant quinze jours. Pour une desserte de 115 mille passagers par jour, les tarifs entre 500, 1000 et 1500 F CFA.