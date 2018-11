TER: Le Premier ministre annonce le "début de la révolution" du chemin de fer sénégalais

La mise en œuvre effective du projet de Train express régional (TER) consacre le ’’début de la révolution’’ des chemins de fer au Sénégal, car permettant au pays d’entrer dans l’ère de la modernité des moyens de déplacement de masse, a soutenu dimanche, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



‘’Cela constitue le début de la révolution des chemins de fer dans notre pays. Le rail qui relie Dakar-Bamako a plus d’un siècle d’existence. Il a été conçu dans une logique du colonisateur comme moyen d’exporter vers la métropole’’, a-t-il notamment déclaré.



Boun Abdallah Dionne intervenait lors de la réception au Port autonome de Dakar du premier des quinze trains composant le projet du TER devant dans un premier temps, relier Dakar à la Nouvelle ville de Diamniadio, et plus tard, l’Aéroport international Blaise Daigne de Diass (AIBD).



Le train constitué de quatre wagons d’une longueur de 72 mètres chacun, est le premier d’un ensemble de 15 prototypes commandé par le Sénégal à la multinationale Alstom qui avait commencé à les expédier sur Dakar le 22 octobre dernier suite à l’achèvement de la production, des essais à la validation par l’APIX sur le site de Reichshoffen (Bas-Rhin).



‘’Le chef de l’Etat, Macky Sall, souhaite faire de la révolution du chemin de fer une grande priorité à partir de 2019’’, a souligné le Premier ministre, soulignant : ‘’ Dakar méritait le TER. Le président l’a réalisé’’.



‘’La ville de Dakar, c’est 0, 28% du territoire national, mais héberge plus de 30 % de la population du pays. Il fallait doter la région d’infrastructures de transports de masse de dernière génération, qui préparent notre ville capitale à projeter le pays vers la modernité’’, a encore dit Dionne.



Il a ajouté : ‘’Le gouvernement travaille pour l’avenir. Cela justifie ce projet(TER) qui a une importance capitale pour le déplacement des personnes à l’intérieur de la ville’’.





Mahammed Boun Abdallah Dionne a rappelé que le TER est constitué de 14 gares qui vont permettre aux dakarois venant dans la banlieue, de se déplacer. ‘’Ces gares seront interconnectés avec des Bus rapides (BR) qui vont permettre de faciliter le déplacement’’, a-t-il promis.











