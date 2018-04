TER et présidentielle 2019 : Macky Sall hyperactif à Paris

Par Jeune Afrique Officiellement en « visite privée » à Paris du 17 au 21 avril, Macky Sall a profité de son séjour pour faire avancer plusieurs dossiers. Dès son arrivée, il a reçu les cadres locaux de son parti, l’Alliance pour la république, pour mettre fin à leurs rivalités internes et resserrer les rangs en vue de la présidentielle de février 2019.Séjournant à la résidence de l’ambassadeur, le président sénégalais a aussi rappelé aux dirigeants des entreprises françaises chargées de la réalisation du TER Dakar-Diamniadio son intention de l’inaugurer avant la fin de son mandat. L’avancée de cet important chantier a également été abordée par Macky Sall lors de son entretien avec Emmanuel Macron, le 20 avril, à l’Élysée.Tous deux ont également évoqué les projets de coopération bilatérale lancés lors de la visite du président français au Sénégal, début février : la mise en place du campus franco-sénégalais, la lutte contre l’érosion côtière à Saint-Louis, ou encore la création d’une école régionale de lutte contre la cybercriminalité à Dakar.Emmanuel Macron s’est par ailleurs entretenu le même jour avec le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, lui aussi en visite privée à Paris dès le 18 avril.

