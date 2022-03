TGI de Louga: Le jugement de 13 affaires criminelles, engagé La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Louga (nord) a commencé, lundi, à juger 13 affaires, dont un meurtre, un assassinat et des viols sur des mineures. Une vingtaine d’accusés seront appelés à la barre, au cours des audiences qui se tiendront jusqu’à vendredi.

La Chambre criminelle a démarré les audiences par deux affaires de vol en réunion, de trafic intérieur de chanvre indien, de corruption et de tentative de meurtre. Mardi, deux des accusés seront jugés pour incendie volontaire d’un lieu à usage d’habitation et viol commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, pédophilie et détournement de mineure.



Mercredi, la chambre va plancher sur des faits de viol, de pédophilie, de détournement de mineure, d’assassinat, de détention d’armes sans autorisation administrative, de trafic intérieur de chanvre indien, de blanchiment de capitaux et de transport irrégulier.



D’après l'Aps, les audiences de jeudi porteront sur des affaires de meurtre, de détention d’armes sans autorisation administrative et de viol. Au dernier jour de la session, des accusés seront appelés à la barre pour vol en réunion commis la nuit avec escalade, usage de violence et de véhicule, association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif.



Les mêmes accusés répondront aussi des faits de trafic intérieur de chanvre indien, d’association de malfaiteurs, de rébellion simple et de viol.





