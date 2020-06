THIENABA SECK – Serigne Abdourahmane Seck devient le nouveau Khalife Le nouveau Khalife de Thiénaba Seck est connu. Il s’agit de Serigne Abdourahmane Seck, fils de Mame Talla Seck, premier Khalife de Thiénaba.

Serigne Abdulaye Seck devient ainsi le 8è Khalife et succède au Khalife général de Thienaba Seck, Serigne Cheikh Ahmad Tidjaani Seck qui a tiré sa révérence l’âge de 90 ans. Ce dernier a, d’ailleurs, été inhumé dans le cimetière qui jouxte la grande mosquée de Thiénaba.

Il repose auprès de son grand frère Serigne Khar Seck.



Le khalife général de Thienaba Seck, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, a rendu l’âme ce vendredi, soit 24 heures après le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, khalife de Serigne Babacar Sy et porte-parole parole du khalife des Tidianes. La communauté tidiane enregistre ainsi une nouvelle grosse perte après celles d’El hadji Tafsir Sakho et de Serigne Pape Malick Sy.

