‘’THIOMPAL’’, ILS VONT VOUS MAUDIRE, MAIS TENEZ BON, ANYWAY’’ Trop-plein de véhicules administratifs, charges courantes faramineuses de l’administration en eau, électricité et en téléphone, ‘’Thiompal’’ a décidé de mettre de l’ordre dans la façon, dont ‘’Gorgorlu’’ saigne par la faute de ses gouvernants.



Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 03:21 | | 0 commentaire(s)|

Mieux, ‘’Salatul Ala Fatiha’’ a invité le Premier ministre à lui proposer, au plus tard, le 1er août 2019, un cadre réglementaire portant sur les modalités d’abonnement, d’utilisation et de paiement des charges courantes de l’administration. ‘’Tééééérééééééééé bien’’. C’est le temps de la ‘’Fast Track’’.



‘’Buur’’, débordant de vitamines, a, par ailleurs, instruit son nouveau ministre des Affaires étrangères, pour qu’il soit procédé à un assainissement des passeports diplomatiques.



Alors, inutile de vous le dire : on imagine, déjà, que certains des ministres, directeurs généraux ou présidents de Conseil d’Administration sont, à coup sûr, en train de maudire ‘’korr’’ Tata Marième.



Mais ‘’anyway’’ ! Sa Majesté a tout le soutien du pauvre contribuable sénégalais, qui a fini de boire le calice jusqu’à la lie. Et puis, prendre de telles décisions à la veille du mois béni de ramadan, ça ne peut qu’être qu’initiatives ‘’mubarack’’.



Mame SAGAR (Billet-SourceA)

