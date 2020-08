TIVAOUANE – ZIARRA ACHOURA 2020/1442 : Serigne Moustapha SY recommande une Célébration à Domicile Le bureau national du Dahiratoul Mouqtafina a émis ce lundi, une décision pour la célébration de l’Achoura 2020 à domicile, en raison de la situation sanitaire causée par la propagation de la pandémie du coronavirus. C’était en marge d’un point de presse tenu ce lundi 24 Aout 2020 à Tivaouane par Serigne Moustapha SY Al Amine. Prévue ce dimanche 30 Aout 2020, Serigne Moustapha SY après concertation avec le khalif General des Tidianes Serigne Babacar SY Mansour, recommande à tous les disciples la lecture du saint-coran et la formulation des invocations, de prier ALLAH (swt), de répandre les valeurs d’affection, de tolérance, de solidarité et d’entraide en ce jour de fête, dans le respect des mesures préventives. Pour rappel, la Ziarra Achoura (lendemain de la Tamkharit) célébrée chaque année à Tivaouane est l’une des plus grandes manifestations de la jeunesse Tidiane, et qui qui drainait des milliers de jeunes venus des quatres coins du Sénégal, de la sous région et de la diaspora.





