TRANSFERT - Mercato : Krepin Diatta vaut environ 15 millions d’Euros

L’international sénégalais Krépin Diatta, arrivé en janvier 2018 au FC Bruges (élite belge) pour trois millions d’euros en provenance de la Norvège, a vu sa valeur marchande quintupler, a déclaré son conseiller.



‘’Avec lui, chaque fois qu’il y a un palier, il les franchit allègrement et je suis certain qu’on va négocier autour de 15 millions d’euros (plus de 10 milliards de francs’’, a estimé l’agent sénégalais basé en France, qui s’est occupé de la carrière de l’ancien capitaine Didier Drogba. Actuellement, ce sont les trois clubs français qui avaient trouvé excessifs les trois millions d’euros, son prix quand il jouait en Norvège, qui vont se mordre les doigts, a indiqué l’agent sénégalais au sujet de son protégé qui a fait la une de la presse spécialisée après son match contre les Taifa Stars.



Décisif pour sa première rencontre en phase finale de CAN seniors contre la Tanzanie (2-0), l’ancien joueur d’Oslo FC de Dakar a été moins en vue contre l’Algérie (0-1) , jeudi dernier.



A la question de savoir si les choses ne sont pas arrivées trop vite pour le jeune footballeur de 20 ans, son agent a répondu par la négative, soulignant avoir rarement vu un joueur avec une telle maturité à cet âge.‘’Krépin (Diatta) est tellement clean dans sa tête même quand des médias et des observateurs plaidaient pour sa venue en sélection A, il est resté zen en sachant que seul le travail lui permettrait d’intégrer la Tanière’’, a dit Seydi. Il assure qu’il n’a pas été grisé par sa performance contre la Tanzanie.



Contre l’Algérie, il y a eu un naufrage collectif, a-t-il commenté, soulignant que la présence d’Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain contre les Taifa Stars l’avait aussi beaucoup aidé. Après avoir joué la CAN et la coupe du monde U20 en 2017, Krépin Diatta a franchi un palier en s’invitant en sélection A du Sénégal depuis le match contre Madagascar (2-0) pour la 6-ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.Depuis cette rencontre, le jeune footballeur a enchaîné avec l’équipe A.

