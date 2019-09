TRANSPORT EN COMMUN : La face cachée des messages sur les voitures

Pour en savoir un plus sur ces discours, votre serviteur s’est glissé dans la peau d’un chauffeur pour immersion dans le monde du business roulant qui peut rapporter jusqu’à plus 50.000 F par jour. Médina rue 23, avenue Malick Sy. Un grand terrain contigü à la Polyclinique de Dakar, abrite un grand garage mécanique où l’on trouve aussi des décorateurs de véhicules. Ces artistes décorent tous les types de véhicules : des transports en commun,m aux particuliers. Ici, c’est le bruit des mécaniciens et l’odeur de la peinture qui accueillent le visiteur. Le sable est devenu presque noir du fait de l’huile noire.



des voitures qui se déverse à tout moment sur le sol. L’endroit se situe en face de la Grande mosquée de Dakar. Les chauffeurs défilent toute la journée dans ce garage pour décorer leur voiture et surtout, ils cherchent à le singulariser avec des messages qui frappent les esprits. Et pour ce faire, ils ne lésinent pas sur la somme à débourser.

SE SINGULARISER A TOUT PRIX !

La palette des couleurs de peintures trouvée sur place dépasse l’arc-en-ciel. Le plus cocasse, c’est que pour écrire un message sur un véhicule, il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau soutenu en

français.



C’est la raison pour laquelle, il est fréquent que des fautes d’orthographe se glissent dans ces messages, plus par ignorance que par envie de tordre le coup à la conjugaison, à la syntaxe ou à la grammaire.

L’ESSENTIEL EST DANS LE FOND

Chez ces décorateurs, l’essentiel n’est pas dans la forme, mais dans le fond. En clair, pour eux, le plus utile est que le message passe et quelle que soit la langue utilisée.

A notre arrivée, nous tombons sur un groupe de jeunes qui s’adonnent aux

tâches de décorateur. Parmi eux, un jeune de taille moyenne, souriant et arborant un T-shirt violet qui a fini par perdre sa couleur originale du fait des nombreuses tâches de peintures, nous accueille. D’un commerce facile, ce jeune nous explique la face cachée de ces nombreux messages qui décorent les voitures de transport en commun et parfois de certains particuliers.



LES «CARAPIDES», TOUJOURS IMITÉS, MAIS JAMAIS ÉGALÉS

Les véhicules se singularisent le plus avec des messages écrits sur les portières, devant comme derrière. Les « cars rapides » font partie des véhicules,m les plus décorés. A les observer de près, on se rend compte que ces messages peuvent avoir une connotation religieuse, sentimentale, ou même drôle. Tout cela dépend de

l’humeur de la personne qui l’amène pour la décoration. Cette dernière qui peut être soit le propriétaire de la voiture, ou le chauffeur laisse parler ses envies.



Kalidou Diallo, un jeune à la trentaine sonnée, exerce ce métier de décorateur de voitures depuis dix-neuf ans dans ce garage. Il confie qu’il a été initié par son défunt oncle qui lui a enseigné les rudiments de ce métier. Il explique que la décoration parfois peut être spécifique pour une zone donnée.

A titre illustratif, notre interlocuteur souligne que les cars rapides qui roulent à

Saint-Louis sont peints uniquement en rouge, alors que ceux de Kédougou arborent le vert. Tandis que ceux qui roulent à Dakar ont plusieurs couleurs avec le jaune, le blanc et le bleu qui

prédominent. «Pour peindre ces voitures et y laisser un message, il faut un travail



préalable. Il faut que la voiture passe d’abord en carrosserie; c’est après que nous intervenons», explique Kalidou, le jeune décorateur trouvé sous un taxi en train d’écrire un message. Les écrits concernent toute la voiture. Sur les deux portières, il est mentionné les initiales : RTYE (Regroupement des Transporteurs de Yoff et Environs). Ce regroupement existait depuis que la région Dakar s’appelait Cap-Vert. Tous les transporteurs de la région y étaient regroupés. Mais, il peut arriver que le propriétaire d’un véhicule, demande que l’on mentionne ses propres initiales et son adresse sur les deux portières.



Ces mentions s’ajoutent à celles obligatoires sur toutes les voitures. Il s’agit de l’adresse et du numéro de la licence. Ces données permettent de localiser le

véhicule en cas de problème.

MESSAGES CONFRERIQUES

Les messages à caractère religieux sont nombreux au fronton des véhicules. Souvent les messages qui reviennent le plus sont : «Sope Nabi» «Communauté Musulmane», associés à une autre pensée en rapport avec la confrérie du propriétaire. Comme, par exemple : «Talibé Bamba», «Touba» ou «Beugueu Fallou» pour les mourides. S’agissant des

tidianes le plus souvent c’est : «Talibé Cheikh», «Sope Serigne Babacar Sy», «Tivaouane».Tandis que pour les chrétiens, c’est «Jésus le sauveur» ou «Marie notre mère», etc.



C’est dire donc que les signes qui sont

utilisés pour le décor sont parfois inspirés de la culture sénégalaise. Sur beaucoup de cars rapides, on peut retrouver la tête d’un cheval qui renvoie le plus souvent à Maalaw (le cheval de Lat Dior) pour faire passer le message de persévérance,

les aigles aussi pour montrer la puissance de cet oiseau sur les autres. La décoration des cars rapides, c’est aussi bien

l’extérieur et l’intérieur. Ainsi, le toit en passant par la devanture, l’intérieur le derrière du car tout est décoré

par des messages typiques et des dessins.



«Le travail dure maximum deux jours du fait des nombreuses couleurs et symboles qui composent le décor», explique toujours le jeune Kalidou. C’est ce qui fait que les prix de la main d’œuvre pour les cars rapides sont les plus élevés par rapport aux autres véhicules de transport.

En effet, pour les cars rapides, ils varient entre 25 mille et 50 mille francs pour une décoration complète.

Il faut embellir toutes les parties du car, à savoir les côtés, les portes, le toit du véhicule. «Si le propriétaire veut une décoration simple, il y aura juste l’adresse indiquée de la voiture et la tête de cheval. Il y a une autre décoration moyenne qui est faite de peu de







ne concerne que le numéro de la licence sur les portières et le message personnalisé derrière.

Les taxis doivent respecter les couleurs

prescrites: le jaune et le noir. Le travail dure environ une dizaine de minutes. Les taxis dakarois ont toujours un message personnalisé derrière.

Le coût de la décoration d’un taxi est faible, entre 3.000 francs et 5000 francs. Et si le propriétaire veut une grande décoration avec beaucoup de messages,

il peut débourser jusqu’à 20.000 francs maximum. Les bus de transport interurbain appelés «Tata» sont

également friands de décoration. Toutefois, il faut juste écrire l’adresse qui est le plus souvent dessins et une autre où c’est toute la voiture qui est prise en compte avec des dessins et des messages écrits», renseigne notre interlocuteur.

Mais pour les autres voitures de transport comme les Mercedes Benz appelées communément Ndiaga Ndiaye, le travail concerne l’écriture de l’adresse, un message personnalisé derrière, le drapeau du Sénégal sur les côtés de la voiture et le logo de la marque «Mercedes». Avec les Ndiaga Ndiaye, le coût de la main d’œuvre

varie entre 12.000 et 20.000 francs du fait de la simplicité de la décoration. Pour les taxis, c’est encore beaucoup plus simple parce que l’écriture



relative à une association ou un Groupement d’intérêt économique (GIE).

Le plus souvent les bus «Tata» ont plusieurs actionnaires. Les «Tata» payent le même prix que les cars Ndiaga Ndiaye parce que c’est le même travail. Les deux côtés qui sont décorés avec des messages, plus le drapeau du Sénégal et aussi

derrière de la voiture. A la question de savoir le nombre de voitures qu’il

peut peindre par jour le jeune décorateur répond : «On peut travailler 2 à 3

voitures par semaine, mais au temps où il y avait trop de cars on pouvait travaillait 3 à 5 cars par jour.»

DES FAUTES A LA PELLE



Concernant les fautes sur les messages, le décorateur, explique que l’erreur est partagée entre le décorateur qui ne sait pas écrire correctement la langue de Molière et le propriétaire qui ne savait pas comment écrire son propos. «Si le décorateur ne comprend pas bien le français et que le propriétaire qui vient avec son message mal rédigé, une faute peut être commise», se justifie Kalidou.

LES PARTICULIERS DANS LA SAUCE !

Mais, le décor avec les messages, ne concerne pas seulement les transports en commun, les voitures de particuliers ne sont pas en reste. Le plus souvent c’est

pendant les périodes de fêtes religieuses comme le



Gamou ou le Magal. Par exemple, un disciple pour montrer son amour à son guide peut venir demander qu’il soit mentionné le nom de ce dernier. Et pour cela le propriétaire de la voiture devra au moins casquer 5.000 francs ou plus confie le sieur Diallo.

DU SENS DES MESSAGES

Bien malin celui qui peut dire exactement le sens d’un tel ou tel message. Ainsi, des fois pour mettre de l’ambiance et créer la polémique les propriétaires demandent affichent des messages tels que «Souba amoul pass » ou bien «le retour de l’enfant…» pour créer l’ambiance dans le car. Des fois les déclarations d’amour peuvent être visibles sur ces véhicules. En effet, pour montrer au reste du monde l’amour envers sa



Gamou ou le Magal. Par exemple, un disciple pour montrer son amour à son guide peut venir demander qu’il soit mentionné le nom de ce dernier. Et pour cela le propriétaire de la voiture devra au moins casquer 5.000 francs ou plus confie le sieur Diallo.

DU SENS DES MESSAGES

Bien malin celui qui peut dire exactement le sens d’un tel ou tel message. Ainsi, des fois pour mettre de l’ambiance et créer la

polémique les propriétaires demandent affichent des messages tels que «Souba amoul pass » ou bien «le retour de l’enfant…» pour créer l’ambiance dans le car. Des fois les déclarations d’amour peuvent être visibles sur ces véhicules. En effet, pour montrer au reste du monde l’amour envers sa femme ou même sa copine, le chauffeur peut exiger

des mentions du genre : «Chéri…». «Si la femme voit un jour son nom mentionné sur la voiture de son mari ou de son conjoint l’effet de surprise marchera», nous explique le décorateur. Pour ce dernier, on peut exprimer son amour même sur sa voiture. «Si deux personnes sont ensemble, et qu’avant leur mariage l’homme n’avait pas de voiture et après le mariage l’homme en obtient une, en guise de reconnaissance pour sa conjointe de lui avoir porté bonheur, il peut demander l’écriture du nom de sa femme sur la voiture », explique M. Diallo. «Parfois, le pire peut survenir entre les conjoints comme le divorce ou le décès de la femme. A ce moment quand le propriétaire veut changer le message, il amène le véhicule et le message est changé sans problème», informe le décorateur. Ajoutant que c’est aussi identique pour les parents. L’amour parental est exprimé sous toutes les langues : «Ma beugeu sama yaye» (j’aime ma mère) ou « Sante samay Niarry wadiour» (je remercie mes deux parents). «Les messages comme les versets du Coran ou de la Bible on s’abstient de les écrire en bas de la voiture par respect à la sainteté de ces paroles divines», indique le jeune

Diallo. A la question de savoir le temps que peuvent durer ces écritures, notre interlocuteur nous répond, qu’elles peuvent durer cinq ans ou plus si la voiture connaît un bon entretien. Des fois, la chaleur ou le temps peut avoir un impact sur les véhicules.

AMBIANCE CARNAVALESQUE

Les décors et les messages sur les véhicules de transport en commun épousent l’air du temps. Ainsi, à chaque évènement les voitures épousent la décoration qui sied pour faire du marketing. Ce qui donne aux

rues de Dakar une ambiance de carnaval.

«Par exemple, au mois de décembre, il faut

harmoniser la décoration des transports au goût des fêtes de fins d’année. Il faut ajouter des guirlandes et des jeux de lumière au décor», explique Kalidou.



( Maïmouna SANE avec Toutinfo.net )