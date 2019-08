Tabaski 2019 : le message de Macky Sall aux Sénégalais et à la Ouma Le président Macky Sall a adressé un message aux Sénégalais et à toute la oumma islamique à l'occasion de la fête de l'Aid-El Kebir, célébrée ce dimanche et demain lundi au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

"À tous mes frères et sœurs musulmans au Sénégal et dans le monde, je souhaite une bonne fête de l’Aid El Kebir. Puisse cette fête être pour nous l’occasion de réaffirmer nos valeurs de solidarité et de célébrer notre volonté de vivre ensemble dans la paix", a en effet, écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.

