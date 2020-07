Tabaski 2020: Le président de la République présente ses vœux à la Oummah Islamique

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020

Le président de la République, abordant la célébration de la Tabaski (l’AID EL KEBIR), ce vendredi 31 juillet 2020, a saisi l’occasion pour adresser ses chaleureuses félicitations et présenter ses meilleurs vœux à la Oummah Islamique.



Il exhorte, dans cet esprit, les compatriotes à redoubler de vigilance et d’engagement communautaire, pour consolider la résilience de notre système de santé face à la pandémie de la COVID-19.



