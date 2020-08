Tabaski 2020: Youssou Ndour, ses enfants, son "sagnsé" et son bélier (Photos) «A l’occasion de cette fête de Tabaski, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité. Que cette pandémie soit très vite un souvenir lointain. Dewenety", a dit Youssou Ndour.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|







