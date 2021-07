Tabaski 2021: Dethie Fall prie pour le Sénégal et demande à Macky Sall de se ressaisir sur les... "Nous voici une fois de plus, parmi les fidèles Qu'Allah SWT a donné la chance de célébrer cette année l'Eïd El Kabir. A cette occasion je prie le Tout-puissant de nous accorder sa grâce , son pardon et nous protège de tout mal surtout avec cette période marquée par une inquiétante gravité de la contamination de la Covid", a annoncé le président Dethie Fall, dans un communiqué dont Leral a copie.

L'honorable députe de poursuite son message à l'occasion de la fête de la Tabaski. "Nous présentons nos condoléances aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement à tous les malades",



Macky Sall responsable de la 3ème vague



Selon l'ancien second de Idrissa Seck, le Président de la République, Macky Sall n'est pas étranger à cette nouvelle vague qui semble s'installer confortablement et durablement.



"Au Président Macky Sall, principal responsable de cette nouvelle vague et au gouvernement qui a failli à sa mission, je les invite à se ressaisir et à mettre à la disposition des citoyens les vaccins pour renforcer la prévention", invite-t-il l'Etat à "réparer ses erreurs".



