Tabaski 2021: La communauté Omarienne invite les fidèles à faire les 2 Rakkas chez eux Avec la prolifération à une vitesse extraordinaire du coronavirus, il n'y aura pas de prière collective à la mosquée omarienne.

Samedi 17 Juillet 2021

Les fidèles sont invités à effectuer les deux Rakkas chez eux, pour ne pas créer une chaîne de contamination qui sera plus difficile à gérer.



Pour rappel, le Sénégal connaît une troisième vague meurtrière et chaque jour qui passe, est un record absolu de cas positifs. Rien que ce samedi 17 juillet 2021, 1366 cas sont recensés dont 925 communautaires, cinq (5) décès et vingt-neuf (cas) cas graves en réanimation.

