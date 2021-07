Tabaski 2021 en vue : Aly Saleh Diop promet un approvisionnement suffisant de moutons Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, en tournée d’évaluation, promet l’approvisionnement suffisant de moutons dans les foirails.

A moins de trois semaines de la fête de l’Eid Kabir communément appelée Tabaski, le ministre de l’élevage et des productions animales, en tournée nationale d’évaluation, s’est rendu, ce dimanche, à Dahra Djoloff, jour du marché hebdomadaire, pour s’enquérir de la situation des moutons dans les points de vente.



Selon Aly Saleh Diop, cette année les moutons seront à suffisance et il n’y aura pas de problèmes de moutons dans les foirails. D’après le quotidien « Rewmi », rien qu’au foirail de Dahra Djoloff, 15 mille à 20 mille moutons sont enregistrés dans les points de vente et les prix varient de 60 à 300 mille FCfa, selon toujours le ministre de l’Elevage et des Productions animales.



« Il y en aura des moutons pour toutes les bourses », a déclaré Aly Saleh Diop. Non sans souligner que cette année, les moutons ne sont pas confrontés à des problèmes d’aliments de bétail, car il y a de l’herbe dans certaines localités du pays.



D’après toujours nos confrères, à l’issue de sa visite dans le foirail de Dahra, Aly Saleh Diop tire un bilan très satisfaisant car beaucoup de cheptel y sont notés. Le secteur de l’élevage se modernise car le gouvernement sénégalais a permis aux éleveurs d’avoir l’accès facile de beaucoup de cheptels, avec des conditions d’accès facile à l’eau. Egalement une vaste campagne de vaccination très vigoureuse a été menée; ce qui a permis aux cheptels de résister par rapport à certaines maladies, a souligné le ministre de l’élevage et des productions animales.



Selon des statistiques livrées par Aly Saleh Diop, les Sénégalais à l’occasion de chaque Tabaski, sacrifient 1 million 300 mille bêtes pour 1 million 50 mille provenant de l’offre national, soit 80 %, cela est important de le souligner nous dit Aly Saleh Diop.



A J moins 15 de la Tabaski, sur l’objectif dans ce dispositif opérationnel qui est de 800 mille moutons, à la date du 4 Juillet 2021, presque 500 mille moutons sont acquis, soit un peu moins de 60 %.



Le ministre de l’Elevage et des Productions animales assure et rassure les consommateurs que le problème de moutons ne se posera pas.













