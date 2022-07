Tabaski 2022: Le ministre de l’Elevage annonce un excédent de plus de 15.000 moutons Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Ali Saleh Diop révèle à une semaine de la tabaski 2022 que le Sénégal a enregistré un excédent de 15.000 moutons, comparé à l’année dernière.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a un excédent au niveau national de plus de 15.000 moutons », révèle Ali Saleh Diop. Après avoir constaté 205 points de vente à travers le pays, dont 114 marchés hebdomadaires, le ministre a pu avancer ces chiffres.



Accompagné de son homologue mauritanien, il est venu visiter le foirail de Séwékhaye, dans la commune de Ngoundiane.



Malgré le fait qu’il y a moins d’entrées de moutons en provenance du Mali, les données présentent ’’à tous égards, un profil meilleur que l’année dernière’’, affirme le ministre à l’Agence de presse sénégalaise.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook