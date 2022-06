Tabaski 2022 : Les besoins en moutons estimés à 810.000 têtes Le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, a estimé les besoins du marché national en moutons pour la Tabaski 2022, à 810.000 têtes, dont 260.000 pour la région de Dakar. Il promet que le marché sénégalais sera bien approvisionné en moutons.

Le ministre de l’Elevage, en conférence de presse dénommée « Le gouvernement face à la presse », a précisé que l’approvisionnement du pays en moutons de Tabaski est un long processus. Et ajoute Aly Saleh Diop, « ceci a démarré depuis le 6 janvier 2022. Comme pour dire que le Gouvernement inscrit l’approvisionnement suffisant du marché en moutons, au rang des priorités ».



Les besoins en moutons pour la fête de Tabaski sont restés maintenus à 810.000 têtes, dont 260.000 pour la région de Dakar. Le ministre de l’Elevage de déclarer aussi, que le président de la République a pris une lettre circulaire qui exonère les droits et taxes sur les importations de moutons durant la période, allant du 11 mai au 24 juillet 2022.



Ainsi, promettant la sécurité au niveau des points de vente, il donne des gages sur la circulation des camions transportant le bétail.



